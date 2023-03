Unbekannte buchen Bäumenheimer unerlaubt Geld vom Konto ab

Unbekannte buchen viel Geld von dem Konto eines Bäumenheimers ab. Die Polizei ermittelt.

Ein Bäumenheimer hat am Dienstag bei der Polizei in Donauwörth einen Kontobetrug angezeigt. Dem 50-Jährigen waren seit Februar in sechs Tranchen insgesamt knapp 2200 Euro von seinem Girokonto, das der Mann bei einer Online-Direktbank hatte, abgebucht worden. Die Kontobewegungen deuten darauf hin, dass Unbekannte die Daten der Debitkarten des Mannes missbräuchlich genutzt haben. Die Polizei nahm ein Strafverfahren auf und ermittelt unter anderem, wie der oder die Täter an die sensiblen Daten des Bäumenheimers kamen. (AZ)

