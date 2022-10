Unbekannter fährt gegen Auto und flüchtet danach

Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise auf den Verursacher des Sachschadens in Höhe von rund 3000 Euro.

Die Polizei Donauwörth sucht Zeugen für eine Unfallflucht. Wie sie beschreibt, stellte in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 59-jähriger Autofahrer seinen Pkw an seinem Stellplatz am Wohnanwesen in der Bäumenheimer Goethestraße ab. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr im Zeitraum zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen den rechten Heckbereich des geparkten Pkws und beging danach Unfallflucht. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)