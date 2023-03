Unbekannter kracht gegen Garage - Die Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter ist wohl gegen die Garage eine Bäumenheimerin gefahren - und danach geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Eine Anwohnerin in der Donauwörther Straße in Bäumenheim zeigte bei der Polizei an, dass ein ihr bislang unbekanntes Kraftfahrzeug gegen das Garagentor ihres Anwesens geprallt sei und sich dessen Fahrer oder Fahrerin in der Folge vom Unfallort entfernt habe - ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich laut Polizeiangaben vom 27. Februar bis zum 22. März. Eine Höhe des Sachschadenswurde noch nicht beziffert. Beamte der Polizeinspektion Donauwörth nahmen ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht gegen Unbekannt auf. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei in Donauwörth zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch