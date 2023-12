Unbekannter reißt Mercedes-Stern ab und nimmt ihn mit

Der Wagen war nur etwa 20 Minuten vor einem Supermarkt geparkt. Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Ein Unbekannter machte sich an einem geparkten Mercedes zu schaffen, während dessen Eigentümer beim Einkaufen war. Wie die Polizei mitteilt, war der schwarze Wagen der C-Klasse am Dienstag gegen 16 Uhr vor einem Supermarkt im Josef-Dunau-Ring in Bäumenheim für etwa 20 Minuten geparkt. Als der Fahrer zurückkam, stellte er fest, dass sein Mercedes-Stern abgerissen und gestohlen worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)