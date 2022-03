Bäumenheim

vor 48 Min.

Unbekannter steckt Mülltonne in Bäumenheim in Brand

Die Feuerwehr in Asbach-Bäumenheim musste am Montagabend ausrücken.

In Bäumenheim hat ein Unbekannter am Montagabend gezündelt. Warum der Schaden gar nicht so gering ist.

Ein Unbekannter hat in Asbach-Bäumenheim am Montagabend eine Mülltonne angezündet. Das berichtet die Polizei. Der Behälter für Restmüll stand am Rathausplatz und wurde durch das Feuer komplett zerstört. Da auch das Pflaster in Mitleidenschaft gezogen wurde, entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim war mit 15 Kräften vor Ort. (AZ)

