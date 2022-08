Unbekannter zerkratzt in Bäumenheim ein Firmenfahrzeug

Eine unbekannte Person hat in Asbach-Bäumenheim einen Kleinbus mutwillig beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Besitzer des Wagens nach seinem Urlaub fest, dass das Fahrzeug am hinteren rechten Kotflügel mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden war. Dies passierte zwischen dem 30. Juli und dem 10. August im Krautkartenweg. An dem Firmenfahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)