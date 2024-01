Unfall auf B16: Fahrer missachtet rote Ampel

Ein 63-jähriger Fahrer missachtet das Rotlicht und kollidiert mit einem vorfahrtsberechtigten VW. Die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit.

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 20.15 Uhr mussten zwei Autos abgeschleppt werden. Laut Polizei passierte der Unfall auf der B16 in der Nähe von Asbach-Bäumenheim. Ein 63-jähriger Mann, der mit seinem Ford Mondeo aus Richtung Rain kam, wollte an der Auffahrtsschleife zur B2 nach links abbiegen, um in Richtung Norden auf die B2 aufzufahren.

Offenbar missachtete der 63-jährige Fahrer dabei das für ihn als Linksabbieger geltende zum fraglichen Zeitpunkt rote Ampel. Zusätzlich übersah er ein entgegenkommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto, in dem ein 62-jähriger Mann saß. Im Einmündungsbereich der Auffahrtsschleife kam es zum Zusammenstoß. Glücklicherweise blieben die Fahrer beide unverletzt. Die Fahrzeuge mussten jedoch abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. (AZ)