Unfall auf der Bundesstraße: Audi muss abgeschleppt werden

Zwei Audi-Fahrerinnen kommen sich bei Bäumenheim in die Quere. Dabei entsteht ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Freitag nahe Bäumenheim gekommen. Laut Polizei wollten zwei Audi-Fahrerinnen zeitgleich um 12.40 Uhr von der Bundesstraße 16 auf die Bundesstraße 2 in Fahrtrichtung Augsburg auffahren. Eine 21-Jährige, die mit ihrem Q4 aus Richtung Donauwörth kam, missachtete an der Auffahrt das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" und übersah eine aus Richtung Rain kommende 34-Jährige mit ihrem A7.

Es kam in der Folge zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 21-Jährige prallte mit der linken Front ihres Audi in die rechte Seite des Pkw's der 34-Jährigen. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt, heißt es von den Gesetzeshütern. An den Wagen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Q4 war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es durch den Unfall nicht. (AZ)