Unfall in Bäumenheim: Autos stoßen im Kreisverkehr zusammen

Einen anderen Autofahrer übersehen hat ein 40-Jähriger im Kreisverkehr bei Bäumenheim. Es kam zum Unfall.

Bei einem Unfall im Kreisverkehr am Ortseingang von Asbach-Bäumenheim ist am Donnerstagabend Blechschaden entstanden. Verursacher war der Polizei zufolge ein 22-Jähriger, der mit seinem Auto vom Josef-Dunau-Ring kam und in Richtung B2 fahren wollte. Zeitgleich befand sich eine 40-Jährige, die von der B2 her eingebogen war, bereits im Kreisel und wollte diesen zur Hauptstraße hin verlassen. Der junge Mann übersah jedoch den anderen Wagen. Der Pkw des 22-Jährigen prallte gegen die rechte hintere Seite des Autos. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 500 Euro summieren.

Das sind die Vorfahrts-Regeln im Kreisverkehr

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei darauf hin, dass Fahrzeuge, die bereits im Kreisverkehr sind, Vorfahrt hätten. Fehlt jedoch das Vorfahrt-gewähren-Schild, dann ist der Kreisel wie eine normale Kreuzung anzusehen, es gilt also "rechts vor links". Die Vorfahrt hat dann das einbiegende Fahrzeug. (AZ)