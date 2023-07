Unfall: Transporterfahrer übersieht Motorrad

Der Fahrer eines Transporters willzwischen Bäumenheim und Eggelstetten links abbiegen und übersieht ein vorfahrtsberechtiges Motorrad. Dessen Fahrer stürzt.

Ein polnischer Fahrer eines Transporters hat am Dienstag beim Linksabbiegen einen Motorradfahrer übersehen und diesen zur Vollbremsung gezwungen. Wie die Polizei mitteilte, war der Transporterfahrer gegen 8.10 Uhr auf der Kreisstraße von Bäumenheim in Richtung Eggelstetten unterwegs und bog nach links in die Kieswerkstraße ab. Dabei übersah er ein aus Richtung Eggelstetten kommendes Motorrad.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz leicht verletzt

Dessen Fahrer bremste ab und stürzte, das Motorrad prallte allein gegen das Heck des Transporters. Der Motorradfahrer selbst wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. (AZ)