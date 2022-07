Unfallflucht auf Behindertenparkplatz in Bäumenheim

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Bäumenheimer Fendtstraße ein Auto auf einem Schwerbehindertenparkplatz angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Am frühen Dienstagmorgen parkte ein 56-Jähriger seinen grauen Ford S-Max auf einem Schwerbehindertenparkplatz in der Bäumenheimer Fendtstraße ab. Als der Mann aus einer Lechgemeinde am folgenden Tag gegen 17.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, war das Auto im Bereich des Kotflügels beschädigt.

Der unbekannte Täter hatte wohl ein rotes Gefährt

Die Höhe des Schadens beläuft sich laut Angabe der Polizei auf circa 2000 Euro. Verständigte Beamte der Inspektion Donauwörth konnten roten Fremdlack feststellen. Der unbekannte Täter wird nun gesucht, die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)