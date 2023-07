Unfallflucht in Bäumenheim misslingt: Zeugen klären den Fall auf

Ein zunächst als Unfallflucht aufgenommener Vorfall wird am gleichen Tag aufgeklärt: Zeugen hatten den Unfall beobachtet.

Eine versuchte Unfallflucht ist am Montag dank eines Zeugen geklärt worden. Laut Polizei hatte in der Mittagszeit ein zunächst unbekannter Autofahrer in der Rechtskurve am Marktplatz zu weit ausgeholt und war mit dem vorderen linken Fahrzeugeck an einem dort parkenden Opel hängengeblieben. Durch den Ruck wurde der Opel einen guten halben Meter nach vorn geschoben, dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Dank aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei am gleichen Tag einen 75-Jährigen als Verursacher ermitteln. Der Mann wurde angezeigt. (AZ)