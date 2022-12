Unfallflucht in Donauwörth: Unbekannter hilft Polizei bei Ermittlungen

Eine 51-jährige Autofahrerin beschädigt einen geparkten Wagen und flüchtet. Doch sie hat nicht mit einem aufmerksamen Zeugen gerechnet.

Zwischen Freitag, 23. Dezember, und Mittwoch, 28. Dezember, fuhr ein zunächst unbekannter Kleinwagen im Schubertweg rückwärts gegen die Front eines geparkten Mietwagens und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 1600 Euro. Die Fahrerin entfernte sich nach dem Anprall, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der 50-jährige Nutzer des angefahrenen Autos hatte jedoch Glück: Ein bislang unbekannter Zeuge hinterließ an der Windschutzscheibe einen Zettel mit dem Kennzeichen des Verursacherwagens. Dieser Zettel überstand sowohl Regen als auch Witterung und führte Polizeibeamte der Donauwörther Inspektion am späten Mittwochnachmittag letztlich zur Ermittlung der verantwortlichen Fahrerin, einer 51-jährigen Frau aus Donauwörth. Gegen diese wurde Strafanzeige wegen Verdachts auf Unfallflucht erstattet. Der oder die bislang unbekannte Zeuge/in wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)