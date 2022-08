Unfallflucht: Unbekannter prallt mit Fahrzeug in Bäumenheim gegen Zaun

Eine Unfallflucht an einem Rasthof in Asbach-Bäumenheim beschäftigt die Polizei.

Eine unbekannte Person ist in den frühen Morgenstunden des 2. August in der Bürgermeister-Müller-Straße in Asbach-Bäumenheim gegen den Zaun eines Rasthofs geprallt. Nach dem Unfall, welcher der Polizei erst jetzt gemeldet wurde, flüchtete der Verursacher. An dem Metallzaun entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise, Telefon: 0906/706670. (AZ)