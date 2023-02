Unfallflüchtiger mit Lastwagen rasch gefunden

Ein Lastwagenfahrer krachte beim Rückwärtsfahren gegen eine Sattelschlepper. Den Aufprall mochte er nicht bemerkt haben, wie er angab.

In Bäumenheim rangierte ein Abschlepp-Lastwagen am Mittwoch um 10.40 Uhr rückwärts aus einer Parkbucht in der Bürgermeister-Müller-Straße aus. Dabei prallte die Ladefläche des Lkw gegen die Front eines nebenan geparkten Sattelzuges. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Aufgrund polizeilicher Hinweise konnte der verantwortliche 57-jährige Fahrer an der Halteradresse in einer Lechgemeinde angetroffen und vernommen werden. Dieser gab an, den Anstoß nicht bemerkt zu haben. Die juristische Bewertung obliegt nun der zuständigen Staatsanwaltschaft. Etwaige Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch