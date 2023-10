Verdunkelte Scheiben bei Kontrolle: Fahrer muss vor Ort die Folien entfernen

Weil er alle Scheiben inklusive Windschutzscheibe dunkel getönt hatte, wurde ein Autofahrer am Dienstag auf der B2 bei Bäumenheim angehalten.

Mit komplett dunkel getönten Scheiben war ein 35-Jähriger am Dienstagvormittag auf der B2 auf Höhe Asbach-Bäumenheim unterwegs. Da dies im Bundesgebiet an den vorderen Seitenscheiben sowie an der Windschutzscheibe aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt ist, hielt die Polizei den Mann auf. Dieser musste noch vor Ort die Verdunkelungsfolie entfernen. Zudem erging eine Anzeige gegen den 35-Jährigen. (AZ)