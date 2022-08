Waren Diebe in Bäumenheim unterwegs?

Ein Anwohner meldet in Bäumenheim mehrere verdächtige Personen. Sie waren betrunken und schauten in Autos hinein. Die Polizei sucht nach etwaig Geschädigten.

Zwei Zeugen meldeten der Polizei am Sonntag gegen 21.35 Uhr mehrere verdächtige Personen in der Bäumenheimer Feldstraße. Gut fünf augenscheinlich alkoholisierte Personen - laut Polizeiangaben stammten sie wahrscheinlich aus Osteuropa - sollen sich dort an den geparkten Fahrzeugen von Anwohnern aufgehalten haben. An einem unversperrten Fahrzeug soll die Tür geöffnet und in das Innere geschaut worden sein. Nach Ansprache durch einen Anwohner rannte das Quintett weg. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Donauwörth konnte wenig später keine Verdächtigen mehr im Nahbereich der Örtlichkeit feststellen.

Laut ersten polizeilichen Erkenntnissen wurden die geparkten Fahrzeuge weder beschädigt noch etwas entwendet. Hinweise auf Straftaten ergaben sich daher bislang nicht. Etwaig Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

