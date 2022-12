Bei der Wasserwacht Bäumenheim geht eine Ära zu Ende

Vorsitzender Michael Haller gibt seinen Posten nach 30 Jahren ab. Doch die Nachfolge bleibt in der Familie.

Fast 100 Vereinsmitglieder waren zur regulären Jahresversammlung der Wasserwacht Bäumenheim in die Schmutterhalle gekommen und das hatte sicher einen speziellen Grund: Der langjährige Vorsitzende Michael Haller hatte angekündigt, sein Amt an der Vereinsspitze niederzulegen. 30 Jahre lang hat er an der Spitze beziehungsweise als Stellvertretender Vorsitzender die Geschicke der Ortsgruppe (mit-)geleitet.

Zur Vorbereitung auf diesen Abend des Abschieds hat er 25.000 Fotos gesichtet, 450 Zeitungsartikel gelesen und in unzähligen Archivdateien geschmökert. Mit Stolz blickt er zurück auf die Meilensteine, die in seiner Ära gesetzt wurden: Die Ortsgruppe hatte einst mit fünf Mitgliedern begonnen, heute sind es 767 aktive und passive Mitglieder, zudem: Aufbau einer Schnelleinsatzgruppe (SEG)-Einheit in Bäumenheim, Bau einer neuen SEG-Garage neben dem Haus der Vereine in Bäumenheim, Errichtung eines Sanitärgebäudes mit Wachstation im NEG am Hamlarer Baggersee durch die Gemeinde Bäumenheim und vieles mehr. Mit Applaus im Stehen bedanken sich die Anwesenden bei Michael Haller für dessen langjähriges und unermüdliches Engagement für ihren Verein.

Die neue Wasserwachts-Vorsitzende ist Anna Haller, die Tochter des scheidenden Vorsitzenden

Die Nachfolge bleibt in der Familie: Als neue Vorsitzende der Ortsgruppe wurde die 20-jährige Anna Haller ohne Gegenstimme von der Versammlung gewählt. Sie ist durch ihre langjährige Mitarbeit zum Beispiel bei Schwimmkursen, im Jugendtraining und als Jugendleitung bereits bestens bekannt.

Wasserwachts-Vorsitzender Michael Haller verabschiedet sich nach 30 Jahren aus der Führungsspitze des Vereins. Seine Nachfolgerin ist seine Tochter Anna Haller. Foto: Andreas Julius

Neben diesem markanten Personalwechsel gab es natürlich auch die üblichen Regularien einer Mitgliederversammlung. So auch die Rückblicke auf die Aktivitäten des Jahres. "Wir haben in der vergangenen Saison am Naherholungsgebiet (NEG) Hamlar 762 Stunden Wachdienst geleistet", resümierte der technische Leiter Alexander Wirkner. "In dieser Zeit haben wir 15 Erste-Hilfe-Leistungen erbracht."

Alexander Wirkner wurde für 35 Dienstjahre bei der Wasserwacht ausgezeichnet

Margita Maillinger berichtet von den Aktivitäten der Wasserwachtjugend, die nach der langen coronabedingten Pause endlich wieder stattfinden konnten. Mit interessanten Berichten zur zehntägigen Wasserretterausbildung für Jungaktive "BAHAWAS" und zur Ausbildung "Fließwasserretter" wurde das Aus- und Fortbildungsthema bei der Wasserwacht mit Leben gefüllt. Martin Paninka, Bürgermeister von Bäumenheim, ging in seinem Grußwort auf den aktuellen Sachstand beim Neubauprojekt Schule und Hallenbad ein. "Wir planen die Fertigstellung des Hallenbades für 2028 und die der Schule bis 2030", so sein Fazit.

Die Ehrungen des Abends übernahmen die Ehrengäste: Martin Paninka, Bürgermeister der Gemeinde Bäumenheim, Johann Natzer, Vorsitzender des BRK-Kreisverbands Nordschwaben und Christoph Marx, Vorsitzender der Kreiswasserwacht Nordschwaben. Bevor es zum gemütlichen Teil überging, wurden 45 Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft oder besondere Verdienste in der Wasserwacht-Ortsgruppe geehrt. Alexander Wirkner erhielt die Auszeichnungsspange für 35 Dienstjahre bei der Wasserwacht, Michael Häcker nahm für besondere Leistungen die Wasserwacht-Medaille in Gold entgegen.