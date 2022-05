Wer zahlt für die neue Mertinger Straße in Bäumenheim?

Plus Die Kostenfrage zur Großbaustelle in Bäumenheim hat Linken-Gemeinderat Manfred Seel gestellt. Doch er scheitert mit einem Antrag - und einem weiteren.

Wer zahlt für den Bau der Mertinger Straße in Bäumenheim? Diese Frage warf erneut Linken-Gemeinderat Manfred Seel auf. Er hatte einen öffentlichen Antrag gestellt, die Finanzierung des laufenden Großprojektes nochmals im Gemeinderat zu durchleuchten und darzustellen.