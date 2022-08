Wieder ein Unfall am Ende der B2-Baustelle bei Bäumenheim

Die Polizei meldet einen weiteren Unfall von der B2 bei Asbach-Bäumenheim. Ein Lkw prallt gegen ein Auto.

Schon wieder hat es am Ende des Baustellenbereichs auf der B2 bei Asbach-Bäumenheim in Fahrtrichtung einen Unfall gegeben. Der Ablauf war ähnlich wie bei vorangegangenen Karambolagen. Wie die Polizei berichtet, wollte am Donnerstag um 18.50 Uhr ein Lkw-Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Bäumenheim-Nord von der linken auf die rechte Spur wechseln, auf der momentan der Verkehr von der B16 her kommt. Der 42-Jährige übersah jedoch ein Auto, mit dem ein 22-Jähriger aus Rennertshofen genau auf seiner Höhe unterwegs war. Der Lastwagen prallte gegen die Fahrerseite des Pkw.

Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon. (AZ)