Wildunfall mit hohem Schaden bei Bäumenheim

Eine Frau ist im Morgengrauen mit ihrem Auto zwischen Bäumenheim und Auchsesheim unterwegs. Plötzlich laufen Rehe über die Straße. Eines erfasst der Wagen.

Nach Auskunft der Polizei hat es am Dienstagmorgen bei Bäumenheim einen Wildunfall gegeben. Um 7.08 Uhr war eine 48-jährige Autofahrerin in Richtung Auchsesheim unterwegs, als auf freier Strecke vor dem Pkw der Frau mehrere Rehe von links nach rechts die Fahrbahn querten. Der Wagen erfasste eines der Tiere frontal. Durch den heftigen Aufprall entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro, so die Beamten. Das verletzte Reh sprang ab und musste im Rahmen einer jagdlichen Nachsuche von seinem Leid erlöst werden. (AZ)