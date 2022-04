Bäumenheim

07:00 Uhr

Wird der Bäumenheimer Kreis- und Gemeinderat Manfred Seel öffentlich gerügt?

Manfred Seel soll interne Dokumente aus seiner Tätigkeit als Bäumenheimer Gemeinderat an Dritte gegeben haben.

Plus Linken-Kreisrat Manfred Seel soll interne Dokumente aus seiner Gemeinderatsarbeit in Bäumenheim an Dritte gegeben haben. Bekommt er dafür eine Rüge?

Von Barbara Wild

In der nächsten Gemeinderatssitzung in Bäumenheim steht ein ungewöhnlicher Punkt auf der Agenda. "Ordnungsmaßnahme gegenüber Gemeinderatsmitglied Manfred Seel" wird gelistet. Der Rat soll entscheiden, ob Seel eine Rüge ausgesprochen wird oder nicht. Zudem könnte ein marginales Ordnungsgeld im Raum stehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen