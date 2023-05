Bäumenheim

vor 49 Min.

Molkerei Zott kommt einem Solarpark in Bäumenheim einen Schritt näher

Plus Die Molkerei braucht dringend neue Energiequellen. Welche Hürden es jetzt noch gibt und wieso die CSU einen Kriterienkatalog für Freiflächen-PV fordert.

Von Marco Keitel

Für die Firma Zott ist die Frage der Klimaneutralität eine Frage des Überlebens. Um den deutschen und europäischen Zielen in diesem Bereich zu entsprechen, muss das Mertinger Unternehmen seine Energieversorgung umstellen. Zur CO₂-Freiheit ist es ein weiter Weg. Ein wichtige Rolle soll ein Solarpark spielen, den Zott auf einem Areal der Firma auf der benachbarten Bäumenheimer Flur bauen will. Im Gemeinderat gibt es nach wie vor Gegenwind, aber das Projekt ist der Umsetzung nun einen großen Schritt näher gekommen.

Wie wir berichteten, sollen auf 3,5 Hektar nördlich des Monte-Werkes schräg aufgeständerte PV-Module rund 3000 Megawattstunden an Strom zur Eigennutzung erzeugen. Damit das Unternehmen auf seiner Fläche statt Gewerbehallen eine PV-Anlage errichten darf, braucht es grünes Licht vom Gemeinderat. Für eine schlechte Idee hielt das Thema Freiflächen-Photovoltaik von Anfang an keiner der Räte, auch im vergangenen Jahr nicht. Aber im März gingen Abstimmungen, mit denen im März die Bedenken abgewogen werden sollten, 6:6 aus. Eine Entscheidung war nicht in Sicht, Bürgermeister Martin Paninka verschob den Tagesordnungspunkt. Einige Gemeinderäte forderten, dass Zott erst eigene Dachflächen nutzen und Parkplätze mit PV-Modulen überbauen soll.

