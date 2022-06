Zott plant Solarpark auf Bäumenheimer Flur

Plus Zott möchte auf Bäumenheimer Gemeindegebiet einen Solarpark bauen. Doch die Idee stößt dort auf wenig Begeisterung. Alternativen sollen geprüft werden.

Die Molkerei Zott würde gerne entlang der Mertinger Straße in Bäumenheim auf einer Fläche von über 35 Hektar einen Solarpark auf freier Fläche bauen. Dazu muss die Gemeindeverwaltung allerdings einen Bebauungsplan aufstellen. Damit die Kosten für das Verfahren das Unternehmen trägt, war angedacht einen städtebaulichen Vertrag mit der Gemeinde zu schließen.