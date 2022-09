Zum Jubiläum öffnet die Bäumenheimer Feuerwehr die Schatzkiste

Am Wochenende feiert die Bäumenheimer Feuerwehr ihr 150-jähriges Bestehen. Was auf dem Festprogramm steht und worauf der Verein besonders stolz ist.

Seit fast zweieinhalb Jahren denkt Reinhard Reiter an dieses eine Wochenende im September. Denn schon seit Frühjahr 2019 laufen die Vorbereitungen für das große Jubiläum: 150 Jahre Feuerwehr Bäumenheim. Noch in der Corona-Zeit schien ein großes Fest unmöglich. "Doch spätestens als klar war, dass das Oktoberfest stattfindet, war auch klar, dass wir richtig groß feiern", sagt Reiter. Und so ist es. Am Donnerstag, 15. September, wird das viertägige Fest traditionell mit Ehrengästen, Bieranstich und Blasmusik im Festzelt am Volksfestplatz eröffnet. Höhepunkt ist der Umzug mit über 60 Feuerwehren aus dem Landkreis, Bayern und Österreich. 105 Gruppen haben sich angemeldet. Doch für Zuschauer gibt es noch ein paar besondere "Schätze" zu sehen.

Der eine "Schatz", das ist das Löschfahrzeug LF16 aus dem Jahr 1966. Bis 2004 ist es noch auf Einsätze gefahren, dann aber verstaubte das Gefährt in der Garage. "Bis zum Jubiläum sollte das Fahrzeug wieder richtig anschaulich gemacht werden", sagt Vorsitzender Michael Schweitzer. In über 600 Arbeitsstunden haben er und Feuerwehrkollegen das Fahrzeug zerlegt, Rost beseitigt, geschweißt, gespachtelt und geschliffen. Vieles konnte dank Hilfe regionaler Firmen wie Tectum und Maler Rauch geschafft werden, den Feinschliff gab es in der Werkstatt der Firma Geda – Firmenchef Johann Sailer ist übrigens auch Schirmherr des Festes. Der Lack des LF16 erstrahlt nun wieder in RAL 3000 – bekannt als Feuerwehrrot.

Feuerwehr-Oldtimer sind am Festwochenende in Bäumenheim zu sehen

Der zweite "Schatz" sind die frisch restaurierten Feuerwehrfahnen – eine schwarze aus dem Jahr 1990, die anlässlich der Fahrzeugweihe in der Schmutterhalle gefertigt wurde. Eine zweite aus dem Jahr 1953 erinnert vom Motiv an den Bombenangriff von 1945. In der Oberpfalz wurden die beiden Fahnen gereinigt, ausgebessert und mit neuen Fransen versehen. Auch hier finanzierte ein spendabler Unternehmer aus dem Ort – die Firma Grenzebach aus Hamlar übernahm die Rechnung.

Was also ist beim Fest geboten? Am Donnerstagabend um 18 Uhr geht es los mit einem Standkonzert am Haus der Vereine. Um 19 Uhr wird dann das Bier im Festzelt am Volksfestplatz angezapft. Richtig los geht es am Freitag beim "Tag der Betriebe" und Samstag am "Tag der Familien". Abends gibt es Livebands, tagsüber sorgen Fahrgeschäfte, Essensstände und Spiele rund um die Feuerwehr für Volksfestatmosphäre. "Es soll ein friedliches und schönes Fest werden", das wünscht sich Kommandant Christian Dommer. Corona habe lange die Feierlaune getrübt, jetzt wolle man unbeschwerte Tage genießen und mit anderen Feuerwehrlern feiern.

Die Feuerwehr Bäumenheim ist mit 90 Aktiven und über 400 Vereinsmitglieder eine starke und vor allem gute ausgestattete Truppe. Das liegt vor allem an der besonderen Lage der Gemeinde, denn die Wehr ist für zwei hoch frequentieren Bundesstraßen, mehrere Industriebetriebe und Gewässer zuständig. Die ausgebildeten Atemschutzträger sind bei größeren Bränden im ganzen Landkreis und darüber hinaus gefragt. Und so kommen zum Fest nicht nur viele befreundeten Wehren aus der Nachbarschaft, sondern auch darüber hinaus.

Festprogramm 150 Jahre Feuerwehr Bäumenheim

Donnerstag, 15. September: Tag der Vereine

18 Uhr: Standkonzert am Haus der Vereine

18.30 Uhr: Abmarsch zum Festzelt

19 Uhr: Bieranstich, Begrüßung und Ansprachen

20 Uhr: Bayerischer Abend mit dem Musikverein Asbach-Bäumenheim

Freitag, 16. September: Tag der Betriebe

17 Uhr: Beginn Festzeltbetrieb

20 Uhr: Stimmungsabend mit Joe Williams

Samstag, 17. September: Tag der Familien

14 Uhr: Familien- und Seniorennachmittag mit den Bälde-Musikanten; Erna Dirschinger, Joe Kinzelmann & Co. spielen Hits für Jung und Alt

20 Uhr Stimmungsabend mit der Partyband Die Partyhexen

Sonntag, 18. September