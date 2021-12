Zwei Autos kollidieren auf der B2 bei Bäumenheim

Auf der B2 bei Bäumenheim kam es am Montag zu einem Auffahrunfall. Eine Autofahrerin bremste wegen eines Pannenfahrzeuges.

Auf der B2 sind am Montag zwei Autos zusammengestoßen. Um 17.30 Uhr war eine 48-Jährige auf der vierspurigen B2 in Richtung Donauwörth unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, musste die Frau an der Anschlussstelle Asbach-Bäumenheim-Nord aufgrund eines Pannenfahrzeuges ihre Geschwindigkeit verringern. Eine nachfolgende 34-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Wagen der 48-Jährigen auf. Es sei ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstanden, heißt es von den Beamten. Beide Frauen blieben unverletzt. Das Pannenfahrzeug war korrekt abgesichert. (AZ)