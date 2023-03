Zwei Frauen stehlen Schnaps in Supermarkt

In einem Supermarkt in Bäumenheim flüchten zwei Frauen nach dem Diebstahl von zwei Flaschen Schnaps. Die Polizei kann die Verdächtigen aber identifizieren.

In einem Supermarkt in Asbach-Bäumenheim haben zwei Frauen am Donnerstagmorgen zwei Flaschen Schnaps gestohlen. Der Polizei zufolge sprach das Duo eine Mitarbeiterin an, um den versperrten Alkoholika-Schrank geöffnet zu bekommen. Die vermeintlichen Kundinnen verstauten eine Flasche Wodka und eine Flasche Whisky im Gesamtwert von 45 Euro in mitgeführten Rucksäcken und begaben sich zum Ausgang. Dort sprach sie das Personal auf die Bezahlung an. Die Frauen flüchteten.

Wenig später gelang es der Polizei, eine 39- und eine 40-Jährige als Tatverdächtige zu identifizieren. Sie werden angezeigt. (AZ)