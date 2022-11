Zwei Männer parken gleichzeitig rückwärts aus und prallen gegeneinander

Einig werden sich zwei Männer nicht, nachdem sie beim Ausparken in Bäumenheim gegeneinander fahren. Sie rufen die Polizei.

Ein 76-Jähriger und ein 21-Jähriger parken am Donnerstagnachmittag laut Polizei gleichzeitig vor einer Apotheke am Marktplatz aus. Und prallen mit den Hecks ihrer Autos gegeneinander. Sie können sich nicht einigen, wer schuld an den 3000 Euro Sachschaden hat und rufen die Polizei. Die kassiert von beiden 35 Euro. (AZ)