Zwei Schweine reißen aus und laufen durch Bäumenheim

Die Polizei meldet einen tierischen Einsatz aus Asbach-Bäumenheim. Wie es gelingt, die Ausreißer einzufangen.

Einen tierischen Einsatz hatte die Polizei am Dienstagvormittag in Asbach-Bäumenheim. Von einem Grundstück rissen zwei Schweine aus und liefen durch den Ort.

Mehrere Zeugen meldeten gegen 10.30 Uhr per Notruf zunächst, dass ein Schwein auf der Hauptstraße umherlaufe. Das Tier sei im flotten Tempo auf dem Weg zum Kreisverkehr neben der Bahnlinie in der Ortsmitte. Eine Streife der Polizei rückte an und stellte fest, dass zwei ausgewachsene 200-Kilo-Säue unterwegs waren. Die Beamten sicherten die Straße ab, um Unfälle zu vermeiden.

Polizisten treiben die Schweine in einen Hinterhof in Bäumenheim

Die Gesetzeshüter fanden heraus, dass Privatleute in Bäumenheim die Tiere halten. Von dem Areal büxten sie aus und rannten unter anderem über den Marktplatz. Die Polizisten trieben die Ausreißer in einen Hinterhof und beruhigten sie dort. Der Besitzer konnte die Schweine, die unversehrt blieben, wieder in Empfang nehmen. Sachschaden entstand nicht. Die Beamten baten den Halter der Tiere, doch auf eine sichere Einfriedung seines Grundstücks zu achten. (AZ)