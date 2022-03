Bäumenheim

06:30 Uhr

Zwölf Meter hohes Wasserwerk in Bäumenheim soll ein Hingucker werden

Das alte Wasserwerk in Bäumenheim wird durch einen Neubau ersetzt. Er soll ab 2022 gebaut werden.

Plus Schon der Baukörper des geplanten Wasserwerkes in Bäumenheim ist ungewöhnlich. Jetzt geht es um die Frage der Fassade - und die Meinungen gehen auseinander.

Von Barbara Wild

Bäumenheim investiert 4,5 Millionen in ein neues Wasserwerk direkt gegenüber der Zott-Genusswelt. Losgehen soll es noch in diesem Jahr. Der Baukörper wird eine ungewöhnliche Form erhalten: Er wird zwölf Meter hoch und ist geometrisch am ehesten als sechseckiger Kubus zu beschreiben, bei dem zwei Ecken abgerundet sind. Jetzt aber geht es um die Frage, wie das Ganze von außen gestaltet wird.

