Pfeiler von vier alten Bahnbrücken werden saniert

Man sieht es ihnen auf den ersten Blick nicht an, doch die vier Brücken, auf denen die Bahnstrecke zwischen Donauwörth und Nördlingen bei Harburg, Ronheim und Katzenstein die Wörnitz überquert, sind richtig alt. Zumindest teilweise. Die Steinpfeiler, auf denen das Tragwerk aus Stahl ruht, wurden in den 1840er Jahren für die Ludwig-Süd-Nord-Bahn errichtet. Heuer werden sie saniert. Dafür muss die von der Deutschen Bahn beauftragte Firma einigen Aufwand betreiben.

Der Abschnitt durch das Wörnitztal erforderte einst große Anstrengungen und verursachte enorme Kosten. Seit Mai 1849 fahren Züge über die vier baugleichen Brücken am südlichen und nördlichen Ortsrand von Harburg, nahe Ronheim und dem Weiler Katzenstein. Ursprünglich verlief das Gleis auf den Pfeilern über Tragwerke aus Holz. Diese wurden später durch Stahlkonstruktionen ersetzt.

Warum die Pfeiler der Bahnbrücken bei Harburg so lang sind

Am Ende des Zweiten Weltkriegs sprengten 1945 deutsche Truppen die Brücken, sodass der Überbau anschließend erneuert werden musste. Die Steinpfeiler blieben weitgehend erhalten. Sie sind auffällig lang und reichen über die Schienen hinaus. Grund: Alle Bauten, die vor rund 180 Jahren auf der Strecke entstanden, waren darauf ausgerichtet, dass sie einmal zweigleisig wird. Dieser Plan wurde aber nie in die Tat umgesetzt.

Im Laufe der Jahrzehnte wurden die Betonabdichtungen auf den Pfeilern brüchig. Feuchtigkeit drang in die Bauwerke ein. Aus den Ritzen wuchsen Bäumchen, deren Wurzeln das Gestein noch mehr schädigten. Deshalb musste die Deutsche Bahn nun reagieren. Ein Unternehmen machte sich seit Frühjahr daran, eine Brücke nach der anderen zu sanieren. Dazu müssen aufwändige Gerüste montiert werden, da ein großer Teil der Pfeiler im oder direkt am Wasser steht. Sie werden, wenn nötig, im Fluss auch mit großen Steinen stabilisiert.

Aktuell wird an der Brücke bei Ronheim gearbeitet. Dem Vernehmen nach sollen die Maßnahmen im Laufe des November abgeschlossen werden. Der Zugverkehr ist nicht beeinträchtigt.