Erneut Zugausfälle zwischen Donauwörth und Augsburg

Auf der Strecke zwischen Donauwörth und Augsburg werden vom 1. bis 3. August abends und nachts Zugausfälle erwartet. Grund dafür sind dem Bahnunternehmen Arverio zufolge Bauarbeiten der Deutschen Bahn. Betroffen sind die Linien RE80, RB89 und RB87. Als Alternative können Fahrgäste die Linie RE16 der Deutschen Bahn nutzen.

In Richtung Augsburg fallen die Züge um 21.19 Uhr und 22.59 Uhr aus. Alternativ fährt um 21.58 Uhr ein Zug mit Zwischenstopp in Mertingen, Nordendorf, Meitingen und Augsburg-Oberhausen. In der Gegenrichtung, von Augsburg nach Donauwörth, entfallen die Fahrten um 21.54 Uhr und 22.56 Uhr. Der letzte Zug nach Donauwörth fährt um 0.01 Uhr. (AZ)