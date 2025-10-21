Bahnübergang in Rain ist am Mittwoch gesperrt

Viele Verkehrsteilnehmer, die am Mittwoch, 22. Oktober, in Rain unterwegs sind, müssen sich auf Umwege einstellen: Nach Auskunft der Stadtverwaltung wird der Bahnübergang in der Donauwörther Straße tagsüber gesperrt.

Die Genehmigung laufe für den kompletten Tag, heißt es aus dem Rathaus. Es könne also sein, dass die Straße bereits am Morgen dicht ist. Der Verkehr wird über den anderen Bahnübergang in der Stadt in der Bahnhofstraße/Niederschönenfelder Straße umgeleitet. Die Sperrung könne bis zum Abend andauern und soll laut Bahn um spätestens 18 Uhr beendet sein. Die Kommune verweist darauf, dass nicht nur Auto- und Lkw-Fahrer sowie Schulbusse betroffen sind, sondern auch viele Radler. Für die sei der Übergang ebenfalls nicht passierbar.

Arbeiten der Bahn im Stellwerk und am Gleis: Bahnübergang in Rain gesperrt

Die Schranken bleiben nach Erkenntnissen der Stadt geschlossen, weil die Deutsche Bahn Revisionsarbeiten am Stellwerk im Rainer Bahnhof vornimmt. Zudem fänden Gleisbauarbeiten statt. Die Maßnahmen seien schon länger geplant.

Anders vor einer Woche. Da öffneten sich die Schranken in der Donauwörther Straße wegen eines technischen Defekts nicht mehr, nachdem am Mittag ein Zug die Stelle passiert hatte. Die Fahrbahn war über eineinhalb Stunden lang blockiert und es bildeten sich Staus. An dem Bahnübergang wurde die Technik 2024/25 erneuert, was eine monatelange Sperrung mit sich brachte, die bis Ende Januar dauerte. (wwi)