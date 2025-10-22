Bahnübergang in Rain ist schon wieder frei

Gute Nachricht für viele Verkehrsteilnehmer in Rain: Die Sperrung des Bahnübergangs in der Donauwörther Straße am Mittwoch dauerte nur einige Stunden. Damit konnten die Schranken bereits am Nachmittag wieder geöffnet werden.

Wie gemeldet, fanden im Umfeld des Übergangs einige Arbeiten der Deutschen Bahn statt, die schon länger geplant waren und die Stellwerk-Technik im Bahnhof sowie das Gleis betrafen. Deshalb musste der Straßenverkehr vorübergehend umgeleitet werden. Größere Behinderungen seien nicht bekannt geworden, so die örtliche Polizei. (AZ)