Bahnübergang in Donauwörther Straße in Rain ist wieder frei

Rain

Bahnübergang in Rain ist schon wieder frei

Die Sperrung des Übergangs in der Donauwörther Straße in Rain am Mittwoch dauerte nur einige Stunden.
    Der Bahnübergang in der Donauwörther Straße in Rain ist wieder frei.
    Der Bahnübergang in der Donauwörther Straße in Rain ist wieder frei. Foto: Manuel Wenzel (Archivbild)

    Gute Nachricht für viele Verkehrsteilnehmer in Rain: Die Sperrung des Bahnübergangs in der Donauwörther Straße am Mittwoch dauerte nur einige Stunden. Damit konnten die Schranken bereits am Nachmittag wieder geöffnet werden.

    Wie gemeldet, fanden im Umfeld des Übergangs einige Arbeiten der Deutschen Bahn statt, die schon länger geplant waren und die Stellwerk-Technik im Bahnhof sowie das Gleis betrafen. Deshalb musste der Straßenverkehr vorübergehend umgeleitet werden. Größere Behinderungen seien nicht bekannt geworden, so die örtliche Polizei. (AZ)

