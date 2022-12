Schneeglätte: Auto prallt bei Baierfeld gegen Bäume

Die Polizei meldet den ersten Glätteunfall des Winters in der Region. Eine junge Frau verunglückt nahe Baierfeld.

Die winterlichen Straßenverhältnisse zum Beginn der Woche haben nahe Baierfeld zum wohl ersten Glätteunfall der Saison in der Region geführt. Am Montag war der Polizei zufolge gegen 9 Uhr eine 28-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Baierfeld in Richtung Sulzdorf unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam der Wagen ohne Fremdeinwirkung nach links von der schneebedeckten Fahrbahn ab. Ursache war augenscheinlich eine nicht an die Situation angepasste Geschwindigkeit. Der Pkw prallte gegen zwei Bäume.

Dadurch wurden die Airbags ausgelöst. Die 28-Jährige erlitt unter anderem eine Prellung am Brustkorb und wurde stationär in der Donau-Ries-Klinik aufgenommen. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. (AZ)