Barrieren in Donauwörth: Wie Stolperfallen den Alltag bremsen

Für die einen ist es nur ein kleiner Schritt, nicht die Rede wert – für andere wiederum kann es eine schier unüberwindbare Hürde sein. Die Rede ist von sogenannten Stolperfallen in der Stadt. Menschen mit Behinderungen oder Ältere tun sich schon mit kleineren Hindernissen im öffentlichen Raum schwer. In Donauwörth hat sich nach einer Begehung, an der auch Menschen mit Behinderung teilgenommen hatten, nun der Kultur- und Sozialausschuss mit dem Thema Barrierefreiheit in der Stadt beschäftigt. Dabei wurde deutlich: Für einen Bereich in zentraler Lage wird die Lösung kommen – es gilt aber, noch einige Jahre abzuwarten.

Sabrina Wittmeier ist Beauftragte für Menschen mit Behinderung in Donauwörth. Sie erklärte den Mitgliedern des Ausschusses am Mittwochabend im Rathaus, dass allem voran zu hohe Bordsteine und Kopfsteinpflasterungen die größten Stolperfallen im öffentlichen Raum in Donauwörth sind. Hierzu nannte sie exemplarisch den Bordstein vor dem Haupteingang des Landratsamtes in der Heilig-Kreuz-Straße. Der sei einige Zentimeter zu hoch - aber immerhin abgerundet, was stets ein Vorteil sei, wenn man mit dem Rollstuhl oder einem Rollator unterwegs ist.

Probleme mit dem Kopfsteinpflaster auf der Donauwörther Riedinsel

Eine problematische Stelle sei des Weiteren, wie zuletzt berichtet, der mit Kopfstein gepflasterte Bereich Rieder Tor/ Ried. Hier wäre, so Wittmeier, ein glatt gepflasterter, ebenerer Streifen für Rollstühle und Rollatoren wünschenswert, der auch von physisch eingeschränkten und älteren Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, genutzt werden könnte. Bei Senioren und Menschen mit Behinderungen können Bodenunebenheiten im Millitmeterbereich Stürze mit schweren Folgen verursachen.

Ein großer Bereich, an dem Schwellen zwischen Gehwegen und Straße zu finden sind, ist auch die Reichsstraße. Hier ist allerdings die große Lösung des Problems in Planung. Auf längere Sicht soll hier das Niveau der Fahrbahn jenem der Gehwege angeglichen werden.

Reichsstraßenumbau wohl erst nach der Landesgartenschau 2028

Nun das große Aber: Dies wird nach den letzten Plänen der Stadt erst nach dem Komplettumbau des Tanzhauses geschehen. Der Grund: Wegen der Komplettsanierung werden auf der Straße große Baumaschinen eingesetzt, insofern möchte man abwarten, bis der Umbau des Gebäudes fertig ist. Das Tanzhaus soll bis zur Landesgartenschau 2028 fertig sein. Dann könnte es zum Umbau der Reichsstraße kommen.

Moniert wurde auch, dass die neuen Längs-Parkplätze entlang der Reichsstraße, speziell die Behindertenparkflächen, nicht gut gekennzeichnet seien. Auch hier müsse nachgesteuert werden, so die Initiatoren der Begehung.