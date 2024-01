Denkbar schlechter Jahresauftakt für den VSC Donauwörth

Nach einem hart umkämpften Spiel verlieren die Bären knapp mit 63:64 gegen Vaterstetten.

Der Auftakt des neuen Jahres verlief für die Bayernliga-Basketballer des VSC Donauwörth - wie so oft während der Saison - schlecht. Und das, obwohl das Jahr 2023 für das Team mit einem Sieg so glorreich geendet hatte. Donauwörth war wohl sichtlich überrascht von der Physis der Gäste vom TSV Vaterstetten und konnte in den ersten Minuten kaum dagegenhalten. Schnell kassierten sie vier Dreier und lagen nach acht Minuten bereits mit 7:26 zurück. Erst im zweiten Viertel wachte der VSC richtig auf und nahm den harten Kampf gegen Vaterstetten an. Innerhalb von fünf Minuten hatten sie sich auf 25:28 zurückgekämpft und es entwickelte sich ein offenes Spiel. Mit 34:38 ging es in die Halbzeitpause.

Auch im dritten Abschnitt blieb die Partie offen. Vaterstetten hatte immer einen Vorsprung von vier bis acht Punkten. So sehr die Bären auch agierten, sie konnten diesen kleinen Rückstand nicht aufholen. So blieb der Abstand auch für das letzte Viertel unverändert (51:55). In diesem entscheidenden Viertel fanden die Donauwörther besser ins gewohnte Spiel. In der 36. Minute konnten sie erstmals in der Partie in Führung gehen (58:56). Es folgten spannende Minuten für die zahlreichen Fans.

Der letzte geworfene Ball der VSC Baskets Donauwörth findet nicht sein Ziel

Eine Minute vor dem Ende und bei einem Rückstand von 59:61 konnte Nik Scheuerer den Ball gewinnen. Bei seinem Schnellangriff glich er den Spielstand aus. Im darauffolgenden Angriff von Vaterstetten konnte Donauwörth sich nur mit einem Foul helfen. Von den zwei Freiwürfen konnte Vaterstetten einen verwandeln (61:62). Nach einem Timeout von Trainer Benni Vogel spielten die Bären einen guten Angriff, welcher ebenfalls nur mit einem Foul gestoppt werden konnte. Leon Merkle traf beide Freiwürfe zur Führung (63:62). Vaterstetten hatte noch zwanzig Sekunden auf der Spieluhr und versuchte zum Korb zu ziehen. Unglücklicherweise wurde sie bei dem Versuch gefoult und trafen beide Freiwürfe. Den Bären blieben noch acht Sekunden für den letzten Angriff. Der schön herausgespielte Wurf fand allerdings nicht sein Ziel und somit verlor Donauwörth mit 63:64.

„Wir haben das Spiel heute nicht in den letzten Minuten verloren. Unser Fehlstart und unsere schlechte Freiwurfquote sind dann ausschlaggebend, weshalb wir heute nicht als Sieger von Feld gingen. Das ist bitter, weil wir uns heute im Abstiegskampf viel Luft hätten verschaffen können, aber es gibt auch noch viele andere Chancen. Die Rückrunde hat gerade erst begonnen", sagte Coach Benni Vogel nach dem Spiel.

Zweite Mannschaft schlägt den MTV Ingolstadt

Erfolgreicher verlief der Spieltag für die zweite Mannschaft des VSC Donauwörth. Mit 57:48 gewann sie gegen den MTV Ingolstadt. Zudem gewann die U10 83:8 gegen Etting. Geschlagen geben musste sich die U12. Sie verloren 64:100 gegen Nördlingen. Die U18 holte einen deutlichen Sieg. Mit einem Dreier-Feuerwerk siegte sie 93:73 gegen Memmingen.

Ebenfalls im Einsatz war die U14, die ihre erste Partie der Rückrunde in der U14 Bezirksoberliga gegen den TSV Nördlingen bestritt. Die Gastgeber nutzten ihren deutlich besseren Start und setzten sich im ersten hart umkämpften Viertel engagierter durch. (21:16). Dank guter Aktionen durch Luke Meitinger (25 Punkte) und Leo Mieling (8 Punkte), sowie einer sehr souveränen Defense war die Führung im zweiten Viertel nie ernsthaft gefährdet (39:30). Nach der Pause wirkte die immer noch umkämpfte Partie sehr ausgeglichen, sodass die Bären ihren Vorsprung von zehn Punkten zwar halten, aber auch nie weiter ausbauen konnten (58:48). Im finalen Viertel warfen die Nördlinger noch einmal alles nach vorne und kamen bis auf vier Punkte heran, doch ein sicher verwandelter Drei-Punkte-Wurf von Korbinian Höpfner (18 Punkte) zum richtigen Zeitpunkt beendete die Aufholjagd und die Jungbären aus Donauwörth gewannen verdient mit 73:62. Nächster Tipoff ist am 21. Januar um 13.30 Uhr erneut in der Staufferhalle gegen Leitershofen/Stadtbergen II. (AZ)

VSC Donauwörth: Bludshyi, Cirone (2 Punkte), Frederix, Korn (18), Krippner (2), Lechner (2), Merkle (16), Mitlehner, Scheuerer (12), Seliger (2), Stampfer (6), Steinwender (3)