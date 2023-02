Schlechter Start der Donauwörther Baskets wird bestraft

Die VSC Baskets Donauwörth nehmen sich für das Spiel gegen die danadknights Augsburg einiges vor. Doch dann misslingt ihnen genau das, was sie eigentlich besser machen wollten.

Der VSC Donauwörth musste im jüngsten Ligaspiel eine bittere Niederlage hinnehmen. Aufgrund eines schlechten ersten Viertels verloren die Bären zu Hause gegen die danadknights Augsburg mit 54:61.

Die Bären wollten auf keinen Fall den Start verschlafen, da dies schon zu häufig in der Bayernligasaison passiert ist. Doch entgegen aller Motivation legten sie dann wohl das schlechteste Viertel der Saison hin: Offensiv kam Donauwörth überhaupt nicht ins Spiel. Nach den ersten zehn Minuten hatten sie magere vier Punkte verbucht. Auch defensiv war es nicht besser. Die Mannverteidigung stand nicht gut und nach 0:9 musste Benni Vogel die erste Auszeit nehmen. Erst bei der Umstellung auf die Raumverteidigung wurde es langsam besser. Jedoch wurde der Rückstand immer größer, da die Punkte fehlten. Das erste Viertel wurde mit 4:21 verloren. Enttäuscht versuchten die Bären diesen Rückstand auszugleichen. Offensiv wurde es leicht besser, da viele Fouls gezogen wurden. Auch defensiv taten sich die Gäste schwerer. Immerhin konnte der Rückstand auf 15:31 zur Halbzeit verkürzt werden.

Coach Benni Vogel versuchte die mangelnde Offensive zu verbessern: „Wir müssen mehr zum Korb, unsere Würfe fallen heuten nicht, wir müssen versuchen über die Freiwürfe zurück ins Spiel zu kommen.“

Die Aufholjagd kostet den VSC Donauwörth Kraft

Der Start der zweiten Hälfte verlief für den VSC erfreulich. Durch viel Einsatz und eine gute Verteidigung konnten die Bären Punkt um Punkt aufholen. Die vielen Ballgewinne wurden in leichte und schnelle Punkte verwandelt. Zum letzten Viertel war der Spielstand fast ausgeglichen (38:41). Auch dort hielten die Bären gut mit, auch wenn sie nie in Führung gehen konnten. Allerdings merkte man auch, dass die Aufholjagd viel Kraft gekostet hat. Vor allem bei den Würfen kamen die sie nie ins Spiel. Oft wurden freie Würfe herausgespielt, jedoch war die Wurfquote unterdurchschnittlich schlecht. Die Bären konnten über die gesamte Partie keinen Dreier verbuchen. Der letzte Kraftakt fehlte den Bären und somit ging die Partie am Ende mit 54:61 verloren.

„Wir wissen alle, dass wir das Spiel heute im ersten Viertel verloren haben. Auch wenn wir eine gute zweite Hälfte gespielt haben, war der 17-Punkte Rückstand zu groß. Das ist schade und frustrierend, denn wir trainieren hauptsächlich gerade unsere Offensive. Ich danke im Namen des Teams den vielen Fans, die uns großartig unterstützt haben. Wir müssen dieses Spiel jetzt schnell abhaken, denn nächste Woche sind wir beim Tabellennachbarn München Ost, dort wäre ein Sieg enorm wichtig“, so Trainer Benni Vogel. (AZ)

Lesen Sie dazu auch

VSC Donauwörth: Cirone (2 Punkte), Conway, Gölkel (5), Korn (9), Krippner (2), Lawson (7), Lechner (7), Merkle, Scheuerer (6), Seliger (4), Stampfer (12), Stippler