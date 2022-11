Schockmoment überstanden: VSC Baskets Donauwörth siegen in der Overtime

Gegen Schwaben Augsburg sieht es kurz vor Schluss noch nach einem knappen Sieg der VSC Baskets Donauwörth aus, doch dann wartet eine echte Prüfung auf die Bären. Ein Routinier ist zurück auf dem Feld.

Die VSC Baskets Donauwörth haben bei Schwaben Augsburg den zweiten Bayernliga-Sieg in Serie gefeiert. Am Ende konnten sich die Bären mit 63:72 in der Verlängerung durchsetzen, nachdem hatte es kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch einen Schockmoment gegeben.

Für Trainer Benjamin Vogel war es eine schwierige Trainingswoche, er selbst mussten wegen einer Grippe pausieren. Außerdem konnte Niklas Scheuerer nach seiner Verletzung im Spiel vergangene Woche gegen Landsberg nicht voll trainieren. Trotzdem freuten sich alle, denn Daniel Seliger kehrte am Freitag ins Mannschaftstraining zurück. Der Center hatte seine letzte Trainingseinheit Anfang September absolviert, kurz bevor er seine Auslandsreise startete. Daniel Seliger selbst zu seiner Rückkehr: „Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich habe jedes Spiel bisher trotz Zeitverschiebung per Liveticker verfolgt, nun kann ich endlich wieder selbst ins Geschehen eingreifen.“

Jo Gölkel drückt Spiel seinen Stempel auf

Die Partie startete umkämpft, kein Team konnte sich absetzen und insgesamt waren Punkte in der ersten Halbzeit Mangelware, was aber an den beiden guten Verteidigungen lag. Die Donauwörther konnten jedoch mit ihrer aggressiven Mann-Mann-Verteidigung die Augsburger immer wieder aus dem Konzept bringen. Sie erzwangen so viele Ballverluste und machten den Fuggerstädtern das Leben schwer. Vor allem Johannes Gölkel konnte in dieser Phase mit zwei erfolgreichen Dreiern in Folge und einer starken Verteidigung das Spiel an sich reißen. Ebenfalls erwischte Josh Korn wieder einen guten Tag, er kam am Ende auf 21 Zähler, Johannes Gölkel auf 17.

Drama bahnt sich an

In den letzten Sekunden der Partie führten die Bären mit 60:57, es war klar, dass die Augsburger auf den Dreier gehen würden. Den ersten Wurf verteidigten die Donauwörther gut, doch der Rebound fiel unglücklich einem Augsburger Spieler vor die Füße, der frei an der Dreierlinie stand und den Ball versenkte. Donauwörth hatte noch sieben Sekunden auf der Uhr, Josh Korn schaffte es sogar noch, einen Wurf loszuwerden, dieser prallte dreimal auf dem Ring auf, um dann doch seitlich rauszuspringen. Somit ging es in die Verlängerung.

Bären lassen nur drei Punkte zu

Nun wollten die Bären den Dreier zum Ausgleich schnell abhaken, es begannen fünf neue Minuten und Trainer Vogel ermunterte seine Männer, wie beim Stand von 0:0 zu beginnen. Und dies klappte, Marco Stampfer und Daniel Seliger hatten die Bretter voll im Griff, insgesamt erlaubten die Bären in der Verlängerung nur drei gegnerische Punkte und gewannen am Ende souverän und hochverdient mit 63:72.

Mit nun drei Siegen und einer Niederlage stehen die Donauwörther auf einem sehr guten vierten Tabellenplatz in der Bayernliga SüdWest da. Nächste Woche kommt der TSV München Ost in die Stauferparkhalle, auch hier wird wieder ein spannendes Spiel erwartet. Die Bären freuen sich bereits jetzt auf eine volle Stauferparkhalle.

VSC Donauwörth: Josh Korn (21/2 Dreier), Niklas Scheuerer, Leon Merkle, Rodrigue Lawson (4/1), Paul Stippler (10), Marco Stampfer (8), Daniel Seliger (5), Johannes Gölkel (17/2), Nico Pinkernell (5/1), Johannes Lechner (2) und Laurin Prasser.