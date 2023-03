VSC Baskets Donauwörth verlieren ersatzgeschwächt

Die Bären verlieren in Staffelsee knapp mit 75:78 und machen es damit im Kampf um den Klassenerhalt in der Bayernliga Südwest weiterhin spannend.

Die VSC Baskets Donauwörth haben bei ihrer Basketball-Auswärtspartie in Staffelsee eine Niederlage kassiert und daher eine vorzeitige Entscheidung im Kampf um den Klassenerhalt verpasst. Dabei hatte das Team in der Vorwoche beim Doppelspieltag noch einen Sieg erringen und dadurch Selbstvertrauen tanken können. Jedoch musste sich der VSC um Trainer Benni Vogel ohne Josh Korn, Johannes Gölkel und Paul Stippler auf die lange Auswärtsfahrt nach Murnau machen, Nik Scheuerer und Cono Cirone waren nach einer Erkältung ebenfalls noch nicht zu hundert Prozent fit.

Zu Beginn des Spiels lief es offensiv sehr gut, vor allem Scheuerer konnte viele Akzente setzen. Allerdings schaffte man es aufseiten der Donauwörther nicht, die Hausherren unter dem Korb zu stoppen. Deswegen musste Benni Vogel schnell Anpassungen in der Verteidigung vornehmen. Diese wirkten, der VSC konnte die gegnerischen Angriffe besser verteidigen und ging mit einem Rückstand von neun Punkten in die Halbzeitpause. Trainer Vogel pushte seine Mannschaft, jeder wusste, dass hier ein Sieg drin ist.

Leon Merkle trumpht für den VSC Donauwörth auf

Dann kamen erneut die starken Minuten von Leon Merkle. Er ersetzte Scheuerer, der sich in der ersten Halbzeit ausgepowert hatte. Leon erzielte starke sechs Punkte in Serie, machte Druck in der Verteidigung und spielte mit großem Selbstvertrauen im Angriff auf. Er brachte die Bären wieder ran, zwischenzeitlich stand es sogar ausgeglichen. Allerdings fanden dann die Distanzschützen aus Staffelsee besser ins Spiel, vor allem Jonas Dotzer konnte hier mit drei Dreiern in Folge die Euphorie der Donauwörther dämpfen. Doch die Bären blieben bis kurz vor Ende der Partie dran, knapp zehn Sekunden vor Schluss stand es 77:75 für Staffelsee. Vor allem Marco Stampfer arbeitete in der zweiten Halbzeit überragend, er war am Ende verdienter Topscorer der Bären.

Die Donauwörther hatten den Ball, man musste nur einen einfachen Korb zur Verlängerung erzielen. Doch der Druck wurde zu groß, sodass ein Drei-Punkte-Versuch herauskam, der sein Ziel verfehlte. Staffelsee konnte noch einen Freiwurf zum 78:75 verwandeln, was dann der Endstand war.

Falsche Entscheidungen getroffen

Trainer Vogel nach dem Spiel: „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir den Sieg aus meiner Sicht verdient gehabt, leider haben wir in einigen Situationen falsche Entscheidungen getroffen. Es ist nun schwierig zu planen. Wir müssen das letzte Spiel am 2. April zu Hause gegen die Hellenen aus München gewinnen, allerdings können wir dann noch nicht sicher sagen, ob wir den Klassenerhalt haben. Aufgrund der vier Bayernligen kommt es zu einer Vergleichsberechnung, die schlechtesten Teams steigen ab. Wir müssen das Spiel auf jeden Fall gewinnen und hoffen, dass es am Ende reicht.“

VSC Baskets Donauwörth: Leon Merkle (6), Nik Scheuerer (15/2 Dreier), Rodrigue Lawson (6/1), Cono Cirone (8), Marco Stampfer (24/1), Daniel Seliger (2), Flo Erdle (7/2), Johannes Lechner (7/1) und Konstantin Krippner.