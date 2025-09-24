Arbeiten auf der Strecke Augsburg-Donauwörth: Zugverkehr deutlich eingeschränkt

Diese Arbeiten dürften Auswirkungen für nicht wenige Menschen in der Region haben: Aufgrund mehrerer Baumaßnahmen kommt es zwischen Freitag, 17. Oktober, und Dienstag, 4. November, zu Einschränkungen auf zwei wichtigen Bahnstrecken in der Region. Unter anderem wird die Bahn am Mertinger Bahnhof tätig. Nicht nur Reisende sind von den Bauarbeiten betroffen.

Die Bauarbeiten am Mertinger Bahnhof seien aus „Gründen der Betriebssicherheit“ notwendig, heißt es in einem Schreiben der Infrastruktursparte der Bahn, DB InfraGo, das unserer Redaktion vorliegt. Es geht dabei um Arbeiten, die das Gleisbett verbessern sollen. Konkret geht es um die Erneuerung des Gleis‘ 104 sowie Arbeiten an den Gleisen 820 und 830. Die Arbeiten sollen in der Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen stattfinden. Wie die Bahn auf Anfrage berichtet, kommt es in dem genannten Zeitraum auch zu Signalarbeiten in Meitingen sowie Oberleitungsarbeiten in Donauwörth. Des Weiteren finden von Freitag, 24. Oktober, bis Montag, 3. November, Arbeiten an der Eisenbahnbrücke Nordheim statt.

Halt in Donauwörth entfällt im Fernverkehr an mehreren Tagen

Das alles hat natürlich Auswirkungen auf den Zugverkehr. Wie das Verkehrsunternehmen Arverio mitteilt, wird es in den rund zwei Wochen zu Zugausfällen auf den Strecken Augsburg-Donauwörth-Treuchtlingen und Donauwörth-Nördlingen kommen. Dabei wurde Arverio laut eigenen Angaben erst spät von der Bahn über die Arbeiten informiert. „Die vorläufigen Fahrplandaten haben wir wieder weit verfristet erhalten“, heißt es auf Anfrage. Ein Ersatzverkehr werde eingerichtet, verspricht das Unternehmen. Der Ersatzfahrplan werde in den nächsten Tagen auf der Arverio-Website abrufbar sein. In den elektronischen Auskunftsmedien (zum Beispiel bahn.de) seien die Daten abrufbar, sobald man die endgültigen Fahrplandaten durch DB InfraGo erhalten habe, voraussichtlich in der kommenden Woche. Die Maßnahmen haben auch Auswirkungen auf den Fernverkehr. So entfallen laut Bahn-Webseite am Samstag, 18. Oktober, und Sonntag, 19. Oktober, sowie zwischen Samstag, 25. Oktober und Montag, 3. November, alle Fernverkehrshalte in Donauwörth.

Neben den Reisenden dürften auch Anwohner in Mertingen die Bauarbeiten wahrnehmen. „Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass betroffene Anwohner während dieser Arbeiten in ihrer Nachtruhe gestört werden können“, erklärt die Bahn in dem Schreiben. „Während der Umbaumaßnahme kommt es zu einer erhöhten Schall- und Staubemission.“ Man sei bemüht, Behinderungen und Belästigungen möglichst gering zu halten.