Mertingen: Bauarbeiten für neues Wasserwerk starten bald

Trinkwasser ist unser Lebenselixier. Doch damit dieses auch wirklich eine hohe Qualität hat, ist viel Arbeit notwendig. Unter anderem in einem Wasserwerk. In Mertingen steht ein solches, doch ist dieses in die Jahre gekommen. Bekanntermaßen soll es deshalb einen Neubau geben. Eine zweistellige Millionensumme fließt in das Projekt. Nun ist es bald soweit, die ersten Arbeiten können beginnen.

Geplant ist ein Wasserwerk mit zwei neuen Speicherbehältern. Zusammen haben diese ein Volumen von 2500 Kubikmetern. Diese sind an zwei Ausgangsleitungen angeschlossen; eine davon führt zur Gemeinde, die andere zur Firma Zott. Außerdem wird es ein Betriebsgebäude geben, unter anderem mit Schaltwarte und Notstromaggregat. Während dieser Bau ebenerdig konstruiert ist, stehen die beiden Speicher etwas erhöht. „Das dient dem Hochwasserschutz“, erläutert Antonia Schima vom verantwortlichen Planungsbüro Steinbacher aus Neusäß im Mertinger Gemeinderat. Auf den Speichern wird eine PV-Anlage installiert.

Neues Wasserwerk in Mertingen soll 2027 fertig sein

Bevor das aber passiert, steht noch einiges an Arbeit an. Dafür gibt es sechs einzelne Ausschreibungen. Drei Aufträge hat der Gemeinderat nun vergeben. Die Ergebnisse sind für die Kommune äußerst positiv. Für die vorbereitenden Maßnahmen betragen die Kosten nun rund 600.000 Euro, das sind 25 Prozent weniger als zuvor angenommen. Noch stärker fällt die Bautechnik ins Gewicht: Statt bei 4,7 Millionen Euro liegt das Ausschreibungsergebnis bei rund 2,9 Millionen Euro. Und auch der Behälterbau wird deutlich billiger, kostet statt 1,8 Millionen Euro nun 1,1 Millionen Euro. Insgesamt beläuft sich die Ersparnis auf rund zwei Millionen Euro. Die Gesamtkosten sinken von 13 Millionen Euro auf elf Millionen Euro brutto. Die Gemeinde trägt sie aus eigener Kraft. Noch in diesem Jahr sollen weitere Ausschreibungen stattfinden, so etwa für die PV-Installation und die Elektrotechnik.

„Der Baubeginn ist für den Herbst diesen Jahres angesetzt“, wirft Planerin Schima einen Blick voraus. Begonnen werde mit den vorbereitenden Maßnahmen, sprich den Verlegungen der Bestandsleitung und dem provisorischen Umschluss der Brunnenleitungen. Nachdem die Umschlussarbeiten abgeschlossen und das Baufeld frei ist, beginnen schließlich die Arbeiten am Bauwerk selbst. Laut Schima sollen die Arbeiten Ende 2027 fertiggestellt sein.