Bauarbeiten auf Straße an steilem Hang

Straßenabsperrungen, Bagger und ein aufgerissener Boden: Wer von Harburg Richtung Mauren fahren möchte, muss derzeit einen Umweg in Kauf nehmen. Seit Montag ist ein Teil der Stadelhofstraße wegen Bauarbeiten gesperrt.

Der aktuell gesperrte Abschnitt an dem steilen Hang weise mehrere Schäden auf, erklärt Michael Amerdinger ein Mitarbeiter des städtischen Bauamts, auf Anfrage unserer Redaktion. Dort habe es Verrückungen und Schäden am Asphalt gegeben. Bei der Sperrung und Sanierung handle es sich um eine geplante und im Haushalt vorgesehene Maßnahme.

Zuerst seien der Straßenbelag und die Bordsteine entfernt worden, berichtet Amerdinger weiter. In den kommenden Tagen soll die Straße dann neu asphaltiert werden. Die Sperrung werde aber noch etwas anhalten. Das Bauamt geht von einem Zeitraum von circa drei Wochen aus. „Weiter oben Richtung Mauren gibt es auch sechs, sieben Schadstellen“, so Amerdinger. Diese sollen im Zuge der Sanierung ebenfalls beseitigt werden. Die Maßnahme koste insgesamt etwa 50.000 bis 70.000 Euro. Den genauen Betrag könne man allerdings erst nach der Abschlussrechnung nennen. (anv)