Baustelle: Teil der Ortsdurchfahrt in Ebermergen mehrere Monate gesperrt

Autofahrer aus Ebermergen sowie Pendler, die den Harburger Ortsteil regelmäßig durchqueren, müssen sich in den kommenden Monaten auf Umwege einstellen. Am Mittwoch starteten die angekündigten Sanierungsarbeiten in der Harburger Straße.

Die Erneuerung des Asphalts in der Harburger Straße in Ebermergen sei für dieses Jahr fest eingeplant gewesen, informiert Bürgermeister Christoph Schmidt. Für die Maßnahme ist nicht nur die Harburger Straße, sondern auch die Meiergasse und die Dürrgasse gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Fischergasse in Ebermergen. Betroffen sind daher nicht nur Verkehrsteilnehmer, sondern auch einige Anwohner und Anwohnerinnen.

Straßenarbeiten in Ebermergen haben begonnen: Nicht nur Glasfaser-Kabel werden verlegt

Bevor der Straßenbelag erneuert wird, stehen nach Auskunft von Schmidt zunächst Arbeiten an den Versorgungsleitungen an: „Die bayerische Rieswasserversorgung verlegt zuerst neue Trinkwasserleitungen.“ Anschließend sei der Stromversorger ODR dran und erneuere die elektrischen Leitungen. „Dabei wird gleich Glasfaserkabel mit verlegt“, so der Bürgermeister. Erst dann könne mit der tatsächlichen Sanierung der Straße begonnen werden.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis November an, sagt Schmidt. Die Stadt rechne aktuell mit einer Sperrung bis zum 14. November – wenn alles gut laufe. Dabei komme es aber auch auf die Wetterverhältnisse an. Im ungünstigsten Fall könnten sich die Asphaltierungsarbeiten bis ins Frühjahr 2026 ziehen.

Sperrung der B25: Umgeleiteter Verkehr zog Ebermergener Straßen in Mitleidenschaft

Dreimal war die B25 zwischen Donauwörth und Ebermergen in den vergangenen Jahren gesperrt. Auto- und Lkw-Fahrer wichen daher auf die Ortsdurchfahrt in Ebermergen aus: Täglich rollten etwa 8000 Fahrzeuge durch das Dorf. Durch den Ausweichverkehr haben die Straßen in und um den Harburger Stadtteil gelitten. Das könne die Stadt aufgrund der zuvor durchgeführten digitalen Vermessung der Fahrbahnen erkennen, erklärt Christoph Schmidt. Nun stehen also die Sanierungsarbeiten auf Teilen der Ebermergener Ortsdurchfahrt, die der Bürgermeister eine „Hoppelpiste“ nennt, an. Etwa 150.000 Euro nimmt die Stadt in die Hand, um die Harburger Straße zu erneuern.

Die Stadt Harburg möchte in diesem Jahr zudem eine weitere Maßnahme in einem anderen Ortsteil starten: Die Sanierungsarbeiten in der Luggasse in Mündling befinden sich in der Vorbereitung. Dort habe erst kürzlich die Submission, also die Ausschreibung der Straße, stattgefunden, berichtet der Bürgermeister. Aktuell befinden sich die Daten bei der Auswertung im Ingenieurbüro. Nun braucht die Stadt nur noch einen Auftragnehmer für die Bauarbeiten: „Die Vergabe findet in der nächsten Stadtratssitzung statt“, informiert Schmidt.