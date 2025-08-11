Icon Menü
Bauen in Überschwemmungsgebieten im Donau-Ries-Kreis: Hat sich seit dem Hochwasser etwas geändert?

Landkreis Donau-Ries

Bauen in Überschwemmungsgebieten: Hat sich seit dem Hochwasser etwas geändert?

Bauen in Überschwemmungsgebieten sind nur ausnahmsweise erlaubt. Viele Häuser im Donau-Ries-Kreis stehen auf solchen Flächen. Wann ein Verbot kommen könnte.
Von Bill Titze
    Viele Häuser im Donau-Ries-Kreis stehen in einem Überschwemmungsgebiet, wie hier in Zusum. Das Bild wurde beim Hochwasser im vergangenen Jahr aufgenommen.
    Viele Häuser im Donau-Ries-Kreis stehen in einem Überschwemmungsgebiet, wie hier in Zusum. Das Bild wurde beim Hochwasser im vergangenen Jahr aufgenommen. Foto: privat, Archiv

    Es ist ein unübersehbares Netz, das sich vor allem über den südlichen Donau-Ries-Kreis legt. Im sogenannten BayernAtlas sind die Überschwemmungsgebiete in unserer Region so angezeigt. Wenig überraschend sind es Flächen an Flüssen, allen voran der Donau, die so eingestuft sind. Und in nicht wenigen dieser Flächen steht Wohnbebauung, es handelt sich insgesamt um hunderte Gebäude. Die meisten dieser Häuser wurden von den zuständigen Stellen wohl schon vor Jahrzehnten genehmigt. Doch nach dem Hochwasser im vergangenen Jahr stellt sich umso mehr die Frage, wann solche Bauvorhaben überhaupt genehmigt werden - und ob die Behörden seit dem Hochwasser anders mit solchen Anfragen umgehen.

