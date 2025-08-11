Landkreis Donau-Ries Bauen in Überschwemmungsgebieten: Hat sich seit dem Hochwasser etwas geändert?

Bauen in Überschwemmungsgebieten sind nur ausnahmsweise erlaubt. Viele Häuser im Donau-Ries-Kreis stehen auf solchen Flächen. Wann ein Verbot kommen könnte.