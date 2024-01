Landkreis Donau-Ries

Nicht nur die Bauern? So abgehängt fühlen sich Menschen auf dem Land

Plus Sind die Bauernproteste nur die Spitze des Eisbergs? Menschen im Kreis Donau-Ries sehen große Vorteile im Landleben. Doch sie haben auch klare Forderungen an die Politik.

Von Lara Schmidler und Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Es ist Mittwochmorgen, kurz vor neun Uhr, als eine Kolonne von Traktoren auf der B2 entlang tuckert. Ihr Ziel: Der Augsburger Plärrer, wo an diesem Tag erneut eine Kundgebung der Landwirte angemeldet ist. Sie wollen kämpfen, wollen gesehen werden. Zumindest Letzteres gelingt: Aus der Politik kommen erste Reaktionen. So warnte etwa Bundesagrarminister Cem Özdemir gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vor einer Spaltung der Gesellschaft. "Die Menschen auf dem Land haben das Gefühl, abgehängt zu sein", sagte er. Wir haben im Kreis Donau-Ries herumgefragt: Stimmt das?

Johannes Schachaneder ist ein eingefleischter Oberpeichinger - sozusagen ein "Eingeborener". Er stammt aus dem knapp 200-Seelen-Ortsteil von Rain und ist nach zehnjähriger Interimszeit in München bewusst zurückgekommen, um im ländlichen Raum zu leben. Als Mitglied der Feuerwehr, des Theatervereins, der Jagdgenossenschaft, als Rainer Stadtrat und als Lektor in der kleinen Dorfkirche nimmt er aktiv an der Gemeinschaft teil. Im Gegensatz zu Landwirtschaftsminister Özdemir sieht er keinen Zusammenhang zwischen den Bauernprotesten und Stadt-Land-Gefälle. Viel Bürokratie für die Landwirte und zuletzt der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe, hätten die Demos ausgelöst, nicht eine zunehmend von den "Städtern" dominierte Gesellschaft.

