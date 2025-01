Bauern ein Jahr nach den Protesten: Frust wegen Bürokratie

Als Michael Näßl vor einem Jahr auf dem Parkplatz der Zott-Genusswelt in Mertingen protestierte, da herrschte zwar Wut, aber es lag auch Zuversicht in der Luft, Hoffnung. Ein Jahr nach den großen Bauernprotesten ist ebenfalls eine gemischte Stimmung zu spüren in der Landwirtschaft. Der Nordheimer Landwirt Näßl ist einerseits enttäuscht von den politischen Entscheidungsträgern, andererseits sagt er: „Wir haben viel gelernt.“ Und das könne helfen - auch hinsichtlich kommender Demos der Bauern.

