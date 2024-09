Baustelle auf B16 sorgt zum Schulstart für langen Stau

Wer am Montag- und/oder vor allem am Dienstagmorgen auf der B16 von Tapfheim in Richtung Donauwörth unterwegs war, erlebte eine böse Überraschung. Auf der Bundesstraße staute sich der Verkehr kilometerweit. Grund dafür war eine Ampel an der Parkplatz-Baustelle nahe Riedlingen. Zumindest im Laufe des Montags sorgte eine weitere Ampel bei Donauwörth auf der Südspange zeitweise für Stillstand.

Der Schul- beziehungsweise Arbeitsstart geriet für viele Menschen aus dem Raum Tapfheim und dem angrenzenden Landkreis Dillingen recht stressig. Seit Sonntag fanden nach Auskunft von Alexander Becker vom Staatlichen Bauamt Augsburg Asphaltierungsarbeiten auf dem Parkplatz an der B16 statt. Dieser wird gerade neu hergerichtet und die Zahl der Stellplätze wird etwas erhöht. Weil die Fläche klein ist, musste für die Arbeiten eine Spur der Bundesstraße gesperrt werden.

Der Stau auf der B16 reicht bis nach Donaumünster/Erlingshofen zurück

Der Verkehr wurde an dieser Stelle über eine Ampel geregelt. Am Montag, dem letzten Ferientag, staute sich bereits der Verkehr und zahlreiche Personen mussten sich in Geduld üben. Eine Arbeitnehmerin aus Donaumünster benötigte beispielsweise eine Viertelstunde zusätzlich, um nach Donauwörth zu gelangen. Am Dienstagmorgen rollten deutlich mehr Fahrzeuge auf der B16 in Richtung Donauwörth - und entsprechend lang war auch der Stau. Er reichte der Polizei zufolge mehrere Kilometer weit bis nach Donaumünster/Erlingshofen zurück..

Teil der Fahrer weicht auf Radweg parallel zur B16 aus: Polizei greift ein

Die meisten Verkehrsteilnehmer fügten sich ihrem Schicksal und krochen im Schneckentempo voran, einige wichen über Rettingen und Zusum aus. Kaum frequentiert blieb dem Vernehmen nach die schmale Ortsverbindungsstraße zwischen Erlingshofen und Riedlingen. Als möglichen Grund nannte eine Tapfheimerin gegenüber unserer Redaktion, dass die Fahrbahn durch die Erntearbeiten und die Witterung stark verschmutzt sei. Ein Teil der Fahrer, die im Stau standen, wählte auch eine verbotene Alternativroute: Sie wichen auf den Radweg aus, der parallel zur Straße verläuft. Freilich bekam die Polizei davon Wind, postierte sich auf dem Weg und kassierte die Verkehrssünder ab.

Laut Alexander Becker soll es nicht noch einmal zu solchen Behinderungen kommen. Es sei geplant, am Dienstagnachmittag und am Mittwochmorgen bis 8 Uhr die B16 im Berufsverkehr freizulassen. Die Baustelle werde dann wohl bis Mittwochmittag weitgehend abgeschlossen und der Verkehr könne wieder frei fließen.

Firma bessert an Ampel auf Südspange bei Donauwörth nochmals nach

Mit einigen Startschwierigkeiten war in der vorigen Woche die neue Ampel an der Kreuzung der Südspange (B16) mit der Industriestraße behaftet. An der Anlage wurden zwar, wie berichtet, am Donnerstag neue Radardetektoren installiert, jedoch stellte sich nach Angaben von Becker heraus, dass die Schaltung noch immer nicht passte. Die Ampel zeigte am Montag für Fahrzeuge auf der Bundesstraße viel zu oft Rot. Die Folge: ein längerer Stau. Noch am Montag habe eine Firma nachgebessert. Am Dienstagfrüh habe die Anlage dann reibungslos funktioniert. Dennoch, so Becker: „Wir schauen weiter, ob wir optimieren können.“