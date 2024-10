Mit Tempo 30 auf provisorischer Bundesstraße durch Baustelle

Die Bauarbeiten auf und an der B25 im Bereich der neuen Bahnbrücke zwischen Donauwörth und Ebermergen gehen in die heiße Phase. In den kommenden Wochen soll die neue, doppelspurige Fahrbahn fertiggestellt werden. Der Verkehr fließt derzeit neben der eigentlichen Trasse auf einer provisorischen Fahrbahn im Schneckentempo. Während auf diesem Abschnitt alles nach Plan läuft, ergaben sich bei der Brücke, die Anfang des Jahres vollendet wurde, erhebliche Kostensteigerungen.

Die gesamte Baumaßnahme nahe der Weiler Binsberg und Osterweiler hat eine beachtliche Dimension. Rund 90 Jahre lang führte die Land- beziehungsweise Bundesstraße durch einen schmalen Durchlass unter der Bahnstrecke Donauwörth - Treuchtlingen hindurch. Im vorigen Jahr entstand eine neue Brücke mit viel größerer Spannweite. Diese wurde im Januar 2024 an der vorgesehenen Stelle platziert. Ursprünglich waren nach Auskunft des Staatlichen Bauamts Augsburg für das Bauwerk etwa sieben Millionen Euro eingeplant. Doch die Summe stieg erheblich, vor allem, weil der Baugrund mit unerwartet viel Aufwand aufbereitet werden musste. Am Ende kostete die Brücke rund zwölf Millionen Euro, wofür hauptsächlich der Bund aufkommen musste.

Die doppelspurige B25 wird von Donauwörth her verlängert

Nach dem Abschluss der Arbeiten an der Brücke begann im Juni der Straßenbau. Künftig führt die B25 doppelspurig unter der Bahnbrücke hindurch. Die autobahnähnlich ausgebaute Bundesstraße von Donauwörth her wird um mehrere hundert Meter verlängert. Die Kosten hierfür belaufen sich nach Angaben von Wolfgang Betzl vom Staatlichen Bauamt auf circa 2,3 Millionen Euro. Auf dem besagten Teilstück wurde in den vergangenen Tagen der Asphalt komplett abgetragen. Gleichzeitig wird auf Ebermergener Seite ein Wasserdurchlass erneuert. Der Damm, auf dem die Bundesstraße westlich der Bahnstrecke verläuft, muss verbreitert werden, ehe die neue Fahrbahn asphaltiert werden kann.

Das Projekt liege bisher im Zeitplan und werde voraussichtlich Mitte November abgeschlossen, erklärt Betzl auf Anfrage. Bis dahin wird der Verkehr parallel zur B25 über eine provisorische Trasse geleitet, die zum Teil am Fuße des Damms angelegt wurde. Die Fahrbahn ist schmal und verläuft quasi durch die Baustelle. Deshalb ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer beschränkt.