vor 32 Min.

Baustelle in der Donau: Gefahr durch Hochwasser?

Die Baustraße am Ufer des Alten Hafens in Donauwörth ist in den Fluten des Flusses versunken.

Plus Ausgerechnet während der Bauarbeiten im und am Fluss in Donauwörth steigt der Pegel. Lechwerke und Wasserwirtschaftsamt erläutern die Situation.

Von Wolfgang Widemann

Diese Baustelle dürfte in der Region ziemlich einmalig sein. In und auf der Donau laufen seit einigen Wochen die Arbeiten, um die Sohle des Flusses, der sich immer tiefer in den Untergrund gräbt, aufzufüllen. Dazu wurde an beiden Ufern viel Kies aufgeschüttet, um Baustraßen zu schaffen. Doch ausgerechnet jetzt ist ein Hochwasser im Anmarsch. Was bedeutet dies für die Baustelle und den Schutz der Stadt vor Fluten? Wir haben bei den zuständigen Stellen nachgefragt.

Die Schotterpisten waren bis Montag vor allem von der Donaubrücke in der Stadt aus gut zu sehen und boten ein ungewöhnliches Bild. Die Maßnahme ist Teil eines größeren Projekts. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Donau "erheblich eingetieft", wie es Gudrun Seidel, Leiterin des Wasserwirtschaftsamts (WWA) Donauwörth, ausdrückt. Soll heißen: Durch die Strömung wird Material auf dem Grund des Flusses weggespült. Früher seien neue Sedimente angespült worden. Seit die Donau durch Staustufen gebremst wird, sei dieser Nachschub aber unterbunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

